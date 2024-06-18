Çeşme'de Bayram Tatili İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Çeşme'de Bayram Tatili İçin Güvenlik Önlemleri

Çeşme'de 9 günlük bayram tatilinde tatilci sayısının bir milyona yaklaşması üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve asayişin korunması için görev yapıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü 500 personel ile yaya devriye, trafik ve resmi ekip görevlerini yerine getirirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ise 147 personel ile huzurun ve asayişin korunması için çalışıyor. Ekipler, İlçe girişlerinde kontroller gerçekleştirerek güvenliği sağlıyor.

18.06.2024 12:16
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9 günlük bayram tatilinde Çeşme'yi tercih eden tatilci sayısı bir milyona yaklaşırken, Çeşme'de huzur ve asayişin korunması için Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 7/24 görevini sürdürüyor.

Bayram yoğunluğu nedeniyle takviye ekiplerin de geldiği Çeşme'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 45 farklı bölgede yaya devriye, 35 yunus ekibi, 10 trafik ekibi, 10 resmi ekip olmak üzere toplam 500 personel ile Çeşme'de huzur ve güvenin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev yapıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı da, bayram tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde huzurun ve asayişin korunması için 27 Jandarma Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 KOM Timi, 1 KOM Köpek Timi, 1 Olay Yeri İnceleme Timi ve 6 Trafik Jandarma Timi olmak üzere 147 personel ile görev yapıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki İlçe girişlerinde, trafik ve asayiş ekiplerince kontroller gerçekleştiriyorlar.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 saat esasına göre 1 noktada sabit yol kontrol faaliyetinin yanı sıra 15 noktada yol kontrol uygulaması, 4 noktada alkol ve radar uygulaması, 6 noktada da düzensiz göçmen olaylarını önlemek için devriye faaliyeti yapıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Bayram Tatili İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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