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Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan 2023 Yılı Raporu - Son Dakika
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Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan 2023 Yılı Raporu

Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, 2023 yılında sorumluluk bölgesinde bin 625 teknenin kontrol edildiğini, 256 tekneye 1 milyon 452 bin TL para cezası uygulandığını ve yaz mevsiminde 14 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, 127 adli tahkikat dosyasının tamamlandığı, 7 bin 490 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı, 20 kişinin yakalandığı, 622 teknede akaryakıt kontrolü yapıldığı, 145 düzensiz göçmen olayında 4 bin 605 göçmenin denizden kurtarıldığı ve 26 insan kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı belirtildi.

Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı\'ndan 2023 Yılı Raporu
12.01.2024 - 15:27,
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Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, 2023 yılında sorumluluk bölgesinde bin 625 teknenin kontrol edildiğini, 256 tekneye 1 milyon 452 bin TL para cezası uygulandığını bildirdi. Yaz mevsiminde ise 14 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki denizlerde, 2023 yılı içerisinde yapılan çalışmaların raporunu açıkladı. Yıl boyunca bin 625 teknenin kontrol edildiği ifade edilirken, 256 tekneye idari işlem uygulandığı, 1 milyon 452 bin 178 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

127 adli tahkikat dosyasının tamamlandığı, denetim ve tekne kontrolleri sırasında da 7 bin 490 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı, aranması olan 20 kişinin ise yakalandığı kaydedildi. Akaryakıt kontrolü kapsamında da 622 teknede denetim yapıldığı dile getirildi.

Yaz mevsiminde boğularak hayatını kaybeden 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 145 düzensiz göçmen olayında ise 4 bin 605 göçmenin denizden kurtarıldığı, 8 göçmenin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

2023 yılında, 26 insan kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı belirtilirken, 2022 yılına oranla yakalanan şüpheli sayısında yüzde 271 artış olduğu vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Çeşme, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan 2023 Yılı Raporu - Son Dakika


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