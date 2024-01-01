 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ceylanpınar'da güvenlik güçleri yeni yılda unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ceylanpınar'da güvenlik güçleri yeni yılda unutulmadı

Şanlıurfa'nın Suriye'ye komşu ilçesi Ceylanpınar'da, yılbaşı gecesi görevi başındaki güvenlik güçleri unutulmadı. İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Uzun ve beraberindekiler daha sonra hastanede geçiren hastaları ziyaret ederek şifa diledi.

Ceylanpınar\'da güvenlik güçleri yeni yılda unutulmadı
01.01.2024 - 02:58,
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Suriye'ye komşu ilçesi Ceylanpınar'da, yılbaşı gecesi görevi başındaki güvenlik güçleri unutulmadı. Güvenlik güçlerini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Emrah Uzun, ilçe Emniyet Müdürü Arkın Aydın, İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim ile birlikte sınır hattındaki güvenlik güçlerini, 2024 yılının ilk saatlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Bölgeden ayrılan Kaymakam ve beraberindekiler daha sonra yeni yılı, hastanede geçiren hastaları ziyaret etti. Hastalara şifa dileyen Kaymakam Uzun, yeni yıllarının barış ve huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden devlet yetkililerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ceylanpınar, Emrah Uzun, Şanlıurfa, Güvenlik, Hastane, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceylanpınar'da güvenlik güçleri yeni yılda unutulmadı - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 04:12:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ceylanpınar'da güvenlik güçleri yeni yılda unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement