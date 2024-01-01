Ceylanpınar\'da güvenlik güçleri yeni yılda unutulmadı

Şanlıurfa'nın Suriye'ye komşu ilçesi Ceylanpınar'da, yılbaşı gecesi görevi başındaki güvenlik güçleri unutulmadı. Güvenlik güçlerini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Emrah Uzun, ilçe Emniyet Müdürü Arkın Aydın, İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim ile birlikte sınır hattındaki güvenlik güçlerini, 2024 yılının ilk saatlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Bölgeden ayrılan Kaymakam ve beraberindekiler daha sonra yeni yılı, hastanede geçiren hastaları ziyaret etti. Hastalara şifa dileyen Kaymakam Uzun, yeni yıllarının barış ve huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden devlet yetkililerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA