Ceylanpınar\'da Hükümlü Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yağma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan H.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kaldığı adres belirlenen şahıs, ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA