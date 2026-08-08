Ceylanpınar\'da motosiklet kazası: Yaşlı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ceylanpınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şaabin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, camiye gitmek için evinden çıkan Mahmut Benice (78), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aynı istikamette seyreden motosikletin çarpması sonucu yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan kişiler de yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Benice, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Benice, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.