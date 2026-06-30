Cezaevi Fırarisi Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi Fırarisi Kayseri'de Yakalandı

Cezaevi Fırarisi Kayseri\'de Yakalandı
30.06.2026 14:01
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Kayseri'de yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi Ş.K. yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma', 'Hırsızlık' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.K. yakalandı. Ş.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cezaevi, Kayseri, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi Fırarisi Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika

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