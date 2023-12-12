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Cezaevi firarisi tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı

Konya'da 40 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerini fark edince saklanmak istediği tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan şahıs gözaltına alındı.

Cezaevi firarisi tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı
12.12.2023 - 14:44,  Güncelleme: 14:59
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Konya'da farklı suçlardan hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, bulunduğu eve gelen polis ekiplerini fark edince saklanmak istediği tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı. Şahıs, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Şubesi ekipleri, hakkında gasp, hırsızlık, yağma gibi suçlardan 40 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Hasan U.'nun sokak üzerinde bulunan binada saklandığını belirledi. Binaya giriş yapan polis ekiplerini fark eden Hasan U., 4. katta bulunan dairenin tuvalet havalandırma boşluğuna saklanmak istediği sırada boşluğa sıkıştı. Polis ekiplerinin Hasan U.'yu sıkıştığı yerden çıkartamaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın sıkıştığı havalandırma boşluğunun duvarını kırarak Hasan U.'yu yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. Havalandırmadan kurtarılan Hasan U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildiği sırada yakınları ekiplere zorluk çıkarttı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, Konya, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevi firarisi tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı - Son Dakika
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