CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney savcılıkta ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Savcılıkta ifade verdi
Güney, savcılıkta yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ifade işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP İstanbul İl Kongresi Seçimleri Hakkında Soruşturma: İnan Güney İfade Verdi - Son Dakika
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