CHP Kurultayı Davasında Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, görevli mahkemenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna olduğuna hükmetti. Yerel mahkemenin daha önce verdiği 'görevsizlik' kararı, BAM tarafından 'hukuki değerlerden yoksun' bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5. Ceza Dairesi, aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Erkan Aydın ve Rıza Akpolat gibi isimlerin de bulunduğu 15 sanıklı kamu davasında görev uyuşmazlığına ilişkin kararı açıkladı. Sanıklar hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ile Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi arasında görev yönünden çıkan uyuşmazlık, dosyanın incelenmesinin ardından kesin karara bağlandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, 5235 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca yaptığı değerlendirmede, Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğuna ilişkin kararın kaldırılmasına ve görevli mahkemenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna hükmetti. Kararda, ağır ceza mahkemesinin görevli olması için "daha ağır ceza mahkemesinin görev sınırlarını" aşan bir suçun söz konusu olması gerektiği ifade edildi. Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi ayrıca, yerel mahkemenin daha önce verdiği 'görevsizlik' kararını, 'hukuki değerlerden yoksun' buldu.

Ayrıca, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli görevsizlik kararının kaldırılması yönündeki 2025/164 sayılı kararı ile yapılan itirazların da değerlendirildiği belirtilen karar metninde, bu itirazların ardından 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yetkili olduğunun altı çizildi. - ANKARA