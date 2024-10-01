CHP'li Belediye Başkanı Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanı Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Görevden Alındı

CHP\'li Belediye Başkanı Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Görevden Alındı

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda CHP'li Bayırköy Belde Belediye Başkanı Osman K. gözaltına alındı ve görevden alındı. Jandarma ekipleri, yasadışı kenevir ekimi yaptığı sırada Osman K.'yı suçüstü yakaladı.

01.10.2024 11:42  Güncelleme: 11:45
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Bilecik'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Bayırköy Belde Belediye Başkanı Osman K. görevden alındı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde meydana gelmişti. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde hazine arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri hemen olay yerine giderken daha sonradan CHP'li Bayırköy Belde Belediye Başkanı olduğu öğrenilen Osman K.'yı arazide ekili halde 3 kök kenevirle uğraştığı ve bakımını yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Şahsın babasının arazisinde de kurutulmaya bırakılmış bir miktar kenevir buldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 adet uyuşturucu içme aparatı olarak kullanılan payp diye tabir edilen malzemeye el konulmuştu.

CHP olağanüstü toplandı

Yaşanan olaylar sonrası CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı aynı gün olağanüstü bir toplantı yaptı. Osman K. görevden alınırken yerine Özcan Bican atandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Belediye Başkanı Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Görevden Alındı - Son Dakika

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