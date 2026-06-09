Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek hayatını kaybeden CHP Karabük İl Başkanlığı Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Erten'in cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erten'in naaşı, 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
Cenaze törenine Erten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mustafa Erten, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halindeyken Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında verilen mola sırasında Filyos Çayı kenarında dengesini kaybederek suya düşmüş ve akıntıya kapılmıştı.
İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürmüş, Erten'in cansız bedeni ertesi gün sabah saatlerinde suya düştüğü noktadan yaklaşık bin 800 metre uzaklıktaki hidroelektrik santralinin (HES) kapağına takılı halde bulunmuştu. - KARABÜK
Son Dakika › 3. Sayfa › CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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