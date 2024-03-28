CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek üzere geldi

CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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