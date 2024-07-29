CHP Sözcüsü Deniz Yücel Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel Hakkında Suç Duyurusu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından yapılan açıklamada, Yücel'in Kur'an-ı Kerim ayetlerini 'saçmalık' diyerek hadsiz çıkışının protesto edildiği belirtildi.

29.07.2024 21:32
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında suç duyurusu

İSTANBUL - CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Engin Aksakallı, "Burada toplanmamızın sebebi olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in alemlerin sahibinin indirdiği en son kitap olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini 'saçmalık' diyerek hadsiz çıkışını protesto içindir" dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde Yücel'in 22 Temmuz'da partisinin toplantısında yaptığı açıklamayla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldığı, Yücel'in söz konusu açıklamasıyla Türkiye ve dünyadaki Müslümanları da hedef aldığı, sözlerinin ardından başlayan tartışmaların yalnızca sosyal medyada kalmadığı ve gerçek hayata da taşınarak bu durumun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu oluşturduğu aktarıldı.

"Toplanmamızın sebebi CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in alemlerin sahibinin indirdiği en son kitap olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini 'saçmalık' diyerek hadsiz çıkışını protesto içindir"

Konuya ilişkin adliye önünde açıklama yapan Aksakallı, "Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Düzce'deki hutbede bahsettiği tesettür ve evlilik ahlakıyla ilgili değindiği konular tamamen ayet ve hadisler ışığında anlatılmasına rağmen, kendini bilmez bir vekil, üzerine vazife olmadan ve konuyla alakalı bilgi fukarası olduğu net ortaya çıkan CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından hadsiz bir dille saldırıya uğramış ve sonuçta tüm Müslümanlar gönülden yaralanmış ve incinmiştir. Şunu çok net anlıyoruz ki CHP Genel Merkezi Cuma günlerini İslam'ın değerlerine saldırma günleri olarak kabul edip her hafta 'hutbeleri nasıl sabote ederiz, toplumun inandığı değerlere nasıl hakaret ederiz' bunun çalışmasını aksatmadan yapmaya devam ederek toplumu yok yere germeye devam etmeyi sürdürüyor. Diğer taraftan farklı dinlerin önderlerini kapılarda kırmızı halılarla karşılayıp son derece hürmet gösterip, saygıda kusur etmeyerek kendi iç dünyalarında kime hürmet kime hakaret edeceklerini dışarıya çok net yansıtmaktadırlar. Burada toplanmamızın sebebi olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in alemlerin sahibinin indirdiği en son kitap olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini 'saçmalık' diyerek hadsiz çıkışını protesto içindir. Terör örgütü savunucularını meclise taşıyan, neslimizin ve aile yapımızın temeline dinamit atan sapkın topluma sahip çıkan CHP Yönetimi, sahi siz kimsiniz ve neye hizmet ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Sözcüsü Deniz Yücel Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

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