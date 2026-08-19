Kastamonu’da iki katlı ev yandı, aile pencereden atlayarak kurtuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan aile pencereden atlayarak canlarını kurtardı.

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Üçağıl köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Konuk'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden evdeki aile ise pencereden atlayarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Üçağıl köyü muhtarı Yüksel Güner ve vatandaşlar ise itfaiye ekipleri köye ulaşana kadar, yangın söndürme tankı ile yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında Konuk ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.