Cide'de polisten kaçan ehliyetsiz motosikletli yakalandı, 410 bin 719 TL ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cide'de polisten kaçan ehliyetsiz motosikletli yakalandı, 410 bin 719 TL ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cide\'de polisten kaçan ehliyetsiz motosikletli yakalandı, 410 bin 719 TL ceza aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 410 bin 719 TL idari para cezası verilirken motosiklet 120 gün trafikten men edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücüye 410 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise 120 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihbarına uyumayarak kaçan sürücü, Atatürk Caddesi, Muzaffer Güzel Ant Caddesi ve ilçe merkezinden geçen dere kenarında uzun süren bir kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücünün 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye eve aracın sahibine 'tescilli aracı plakasız kullanmak, abartı egzoz kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak, ters yönde araç kullanmak, yaya yollarında araç kullanmak, polisin 'dur' ikazına uymamak ve akrobasi hareketleri yapmak' ihlallerinden toplam 410 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaldırımdan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün kaldırımdan kaçmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kaldırımda hızla ilerlediği ve arkasından da trafik ekiplerinin kovaladığı görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsü, bir süre sonra tekrar ters manevra yaparak aynı istikametten geri kaçmaya çalışıyor

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
23:07
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 23:26:02. #7.12#
SON DAKİKA: Cide'de polisten kaçan ehliyetsiz motosikletli yakalandı, 410 bin 719 TL ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei