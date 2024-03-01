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Çiftçinin çalınan traktörü jandarmanın takibi sonucu bulundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine çiftçinin çalınan traktörünü jandarma ekipleri 700 kilometre takip sonucunda bularak sahibine teslim etti. Şüphelinin yakalanması için ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Kozan'da 20 Şubat günü Ergenuşağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ormancılık yapan Harun Kızıl'ın 5 yıldır emek vererek aldığı ve hala taksitlerini ödediği traktörü çalındı. Kızıl, jandarma ekiplerine giderek şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme soncunda jandarma traktörün 700 kilometre uzaklıkta Düzce'de olduğunu tespit etti. Jandarma, Düzce'ye giderek traktörü bulup sahibine teslim etti. Şüpheli A.T.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

Günlerdir uyku uymayan Kızıl, traktörüne kavuştuğu için jandarmaya teşekkür ederek, "Ben orman işi tomruk işi yapıyorum. Ben traktörümü kredi ile aldım. Hala taksitini ödüyordum. Kaç gündür uyku uyumadım. Jandarmamız elinden gelenin fazlasını yaptı tüm ile sevinç içindeyiz. 5 yıllık emeğimizi zayi olmadı. Allah jandarmamızdan kolluk kuvvetlerimizden razı olsun. Bu hırsızlığı yapan en ağır cezayı almasını isterim. Benim kaç yıllık emeğim. Kimsenin emeği zayi olmasın. Başkasının emekleri de çalınmasın. Caydırıcı bir ceza almasını isterim" dedi.