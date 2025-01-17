Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu - Son Dakika
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Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

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Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu İçerisinde 4 bin TL parasının bulunduğu cüzdanının bir kişi tarafından alındığını gören kadın, polise şikayetçi oldu Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadın hırsızlık şüphelisine seslendi...

17.01.2025 10:40
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Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

İçerisinde 4 bin TL parasının bulunduğu cüzdanının bir kişi tarafından alındığını gören kadın, polise şikayetçi oldu

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadın hırsızlık şüphelisine seslendi

Rabia Mutlu: "İki gündür uğraşmaktan ayaklarım su topladı"

ANTALYA - Antalya'da bebek arabasıyla çiğ köfteciden çıktığı sırada içerisinde 4 bin TL, ehliyet, kimlik, değerli eşyaları ve kredi kartlarının olduğu kadının cüzdanını, o sırada yoldan geçen bir kişi fark ederek eline aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin cüzdanı alıp, çiğ köfteciye girdiği, ardından kısa bir süre sonra elinde cüzdan olmadan yoluna devam ettiği görüldü. Cüzdanı kaldırımdan alan kişiden şüphelendiğini belirten kadın, "İki gündür cüzdanımı bulmakla uğraşmaktan ayaklarım su topladı" dedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yaşandı. Bebek arabasıyla bir işyerine çiğ köfte almak için giren 42 yaşındaki Rabia Mutlu, çıkışta içerisinde 4 bin TL, ehliyet, kimlik, değerli eşyaları ve kredi kartlarının olduğu cüzdanını kaldırıma düşürdü. Mutlu cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyip yoluna devam ederken, hemen arkasından gelen siyah montlu bir kişi, cüzdanı fark edip yerden eline aldı, ardından Mutlu'nun çıktığı çiğ köfteciye girdi. Bir sür sonra söz konusu kişi yoluna devam ederken, cüzdanının yanında olmadığını fark eden talihsiz kadın, güvenlik kameralarını incelediğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Mutlu, polise durumu bildirip şikayetçi oldu.

"Çiğköftenin kilosunun fiyatını sorup geri çıkmış"

Yaşadıklarını anlatan Rabia Mutlu, "Çiğ köfte aldıktan sonra dükkandan çıkarken bebek arabasının altından cüzdanım düştü. Sonrasında siyah kabanlı biri gelip cüzdanımı alıyor. Ardından çiğ köfteciye girip çiğköftenin kilosunun fiyatını sorup geri çıkmış. Polise ya da emniyete ulaşmıyor. Cüzdanda 4 bin liram, değerli eşyalarım, ehliyet, kredi kartı ve kimliklerim vardı. Bana ulaşmak istese ulaşabilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

"Ayaklarım su topladı"

Hırsızlık şüphelisine de seslenen Mutlu, "Lütfen cüzdanımı getirsin. İki gündür ehliyet, kimlik çıkarmakla uğraşıyorum ve ayaklarım su topladı. ya bana ya da emniyete ulaştırsın. Geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim. Getirmezse sonuna kadar gideceğim bu işin" ifadelerini kullandı.

Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu - Son Dakika

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