Cihangir\'de Türk Bayrağını İndirme Tartışması Kamerada

Cihangir'de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada

Bir şahıs girdiği sokakta göndere çekilmiş olan direkteki Türk bayrağını indirdi

Gözaltına alınan şahıs ifadesinde, bayrağı düzeltmek için indirdiğini söyledi

İSTANBUL - Cihangir'de bir şahıs girdiği sokakta direkte gördüğü Türk bayrağını indirdi. Bir süre sonra tekrar bayrağı göndere çekti. Bu sırada olayı seyreden İran vatandaşı bir mahalle sakini şahsın bayrağı indirmeye çalıştığını düşünerek tepki gösterdi. Şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri gözaltına aldı. Ambulans şoförü olduğu öğrenilen zanlı, ifadesinde bayrağın katlanmasından rahatsız olduğu için düzeltmek amacıyla indirdiği ve tekrar geri çektiğini söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir sokağa gelen şahıs, gönderde olan Türk bayrağının bulunduğu direğin yanına geldi. Şahıs ardından bayrağı gönderden aşağıya indirmeye başladı. Şahsı gören İran vatandaşı bir şahıs da, bir süre onu takip ettikten sonra camı açtı. Şahsa, "Sen kurban olasın o bayrağa, bugün 10 tane şehidimiz var. Kafan güzel sokaklardasın, dağlarda gençler ölüyor" diyerek tepki gösterdi. Bayrağın tekrardan göndere çekildiği görülen görüntülerde, şahıs daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Beyoğlu Asayiş polisi şahsı gözaltına aldı

İran uyruklu şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonrası polis harekete geçti. Çalışmalar kapsamda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saatler inceleme yaparak şahsın ambulans şoförü olarak görev yapan Recep B. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın Halıcıoğlu'ndaki evine giden polis ekipleri, gözaltına aldı.

"Katlanmış vaziyette bulunan Türk Bayrağını görerek düzeltmek istedim"

Emniyete götürülen Recep B.'nin "mala zarar verme" ve "taksirle yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Recep B., "Evime giderken yol üzerinde direkte katlanmış vaziyette bulunan Türk Bayrağını görerek düzeltmek istedim. Bu nedenle ipini çözüp biraz indirdikten sonra tekrar göndere çıkardım. Bayrağın katlanmış şekilde durmasından rahatsız oldum. Konu hakkında hassasiyetim olduğu için düzelttim. Alkollüydüm, ancak alkolün etkisiyle yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İfadesi sonrasında "devletine egemenlik alametlerini alanen aşağılamak" suçundan adli işlem yapılan Recep B.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DCC-ÖFA-ÖK-Y)