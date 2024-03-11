Çıldır'da tır kavşakta otomobil ile çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Çıldır'da tır kavşakta otomobil ile çarpıştı: 4 yaralı

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çıldır ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada trafiğe kapalı yoldan ters istikamete gelen bir tır, kavşakta bir otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.03.2024 14:00  Güncelleme: 14:03
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Çıldır'da tır kavşakta otomobil ile çarpıştı: 4 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Çıldır ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada trafiğe kapalı yoldan ters istikamete gelen 47 VS 152 plakalı tır kavşakta 34 VM 6743 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ardahan, Çıldır, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çıldır'da tır kavşakta otomobil ile çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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