Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda Yangın: 6 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmeyi bekleyen tırda yüklü araçlar alevlere teslim oldu. Yangında 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Cilvegözü Sınır Kapsı'ndan Suriye'ye geçmeyi bekleyen tırda yüklü araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 6 araç kullanılmaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - HATAY