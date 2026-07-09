Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın: Ölü ve yaralılar var

09.07.2026 15:25
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Fujian'daki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralılar var, itfaiye müdahale ediyor.

Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralılar var.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çin basını, fabrikada mahsur kalan işçiler olduğunu aktararak, ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

İtfaiye, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının sürdüğünü, olay yerine 183 personel ve 35 itfaiye aracı sevk edildiğini açıkladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İlk belirlemelere göre, yangın fabrikanın zemin katında başladı. Yetkililer, binada depolanan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemelerin son derece yanıcı olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirtti.

Jinjiang, Çin'in en önemli ayakkabı ve hazır giyim üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor ve sıklıkla ülkenin "ayakkabı başkenti" olarak anılıyor. Resmi verilere göre, kentte faaliyet gösteren binlerce şirket, 2024 yılında 1,2 milyardan fazla çift ayakkabı üreterek, küresel üretimin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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