Çin'in Nanjing kentindeki gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'in Nanjing kentindeki gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Çin\'in Nanjing kentindeki gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Başkan Chen Zhichang, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Soruşturma ise devam ediyor.

24.02.2024 13:21
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Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Çin'in 8 milyondan falza nüfuslu Nanjing kentine bağlı Yuhuatai bölgesinde bir gökdelende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrikli bisikletlerin depolandığı gökdelenin ilk katında çıkan yangın kısa süre içinde gökdelenin birkaç katını sardı. Yetkililer, yerel saatle 04.40'dan çıkan yangında 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı yangında 15 kişinin da hayatını kaybettiğini açıkladı. Soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 14.00 sıralarında sonlandırıldı. Nanjing Beleidye Başkanı Chen Zhichang düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan, 06.00 sıralarında söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - NANJİNG

Kaynak: İHA

Nanjing, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'in Nanjing kentindeki gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Nanjing kentindeki gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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