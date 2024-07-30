Çin'de Gaemi Tayfunu Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Eyalette toplam can kaybı 22'ye yükseldi.

Çin'de Gaemi Tayfunu etkisini sürdürüyor. Hunan eyaletinde tayfunun ardından şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldi. Çok sayıda ev yıkılırken, yollar çöktü, birçok köyle iletişim kesildi. Chenzhou şehrinde 3, cuma gününden bu yana rekor yağış alan Zixing kentinde ise 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu, 11 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Toprak kaymalarında can kaybı 22 oldu

Gaemi Tayfunu, komşu Fujian eyaletinde karaya çıktıktan sonra iç kesimlere doğru hareket ederken, Hunan'da son günlerde şiddetli yağışa yol açmıştı. Eyalette Pazar sabahı meydana gelen bir heyelanda 15 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanmıştı. Son 7 can kaybıyla birlikte toplam ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre Çin'in başkenti Pekin ve komşu Hebei ve Tianjin ile Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Hubei ve Hunan'da de bugün yoğun yağış bekleniyor. - PEKİN