Çin'de bir kargo gemisi köprüye çarptı ve 4 kişi kayboldu - Son Dakika
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Çin'de bir kargo gemisi köprüye çarptı ve 4 kişi kayboldu

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kargo gemisi köprüye çarptıktan sonra battı. Kazada 4 kişi kayboldu ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Mürettebattan 7 kişi kurtarıldı. Kazanın nedeni olarak sel felaketinde su seviyesinin yükselmesi gösteriliyor. Köprünün ana yapısında ciddi bir hasar oluşmadığı belirlendi.

23.04.2024 12:11
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Çin'in Guangdong eyaletinde bir kargo gemisinin köprüye çarpıp batması sonucu 4 kişi kayboldu. Kaybolan mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çin'de Fujian eyaletinden yola çıkan 4 bin 900 ton çelik taşıyan bir gemi, Guangdong eyaletinin Foshan şehrinde yerel saatle 21.20 sıralarında Jiujiang Köprüsü'nün ayağına çarptı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 11 mürettebatın bulunduğu geminin ambarının kaza sonrası su almaya başladığı ve 23.40 sıralarında battığı belirtildi. Bölgedeki acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamaya göre mürettebattan 7'si kurtarıldı, kayıp 4 kişiyi bulmak için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama ve kurtarma operasyonu için bölgeye 32 gemi ve 400'den fazla personel sevk edildi. Uzman ekip tarafından yapılan ön incelemede köprünün ana yapısında ciddi bir hasar oluşmadığını tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Guangdong eyaletinde su seviyesinin yükselmesinin kazaya yol açmış olabileceği tahmin ediliyor. - GUANGDONG

Kaynak: İHA

Guangdong, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de bir kargo gemisi köprüye çarptı ve 4 kişi kayboldu - Son Dakika

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