Çin'de konteyner gemisi köprüye çarptı: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'de konteyner gemisi köprüye çarptı: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Çin\'de konteyner gemisi köprüye çarptı: Ölü sayısı 5\'e yükseldi

Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldiği bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

22.02.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan boş bir konteyner gemisinin Lixinsha Köprüsü'ne çarpmasıyla meydana gelen kazanın bilançosu arttı. Çin devlet medyası kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini aktardı. Ölenlerin kazada bir kısmı yıkılan köprüden düşen otobüs şoförü, motosiklet sürücüsü ve bir minibüsteki 3 kişi olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu

Konteyner gemisinin yerel saatle 05.30 sıralarında Lixinsha Köprüsü'ne çarpması sonucu köprünün bir kısmı yıkılırken, 2 aracın suya, 3 aracın gemiye düştüğü belirtilmişti. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 mürettebatın yaralandığı, 3 kişinin kayıp durumda olduğu duyurulmuştu.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - PEKİN

Kaynak: İHA

Guangzhou, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de konteyner gemisi köprüye çarptı: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de konteyner gemisi köprüye çarptı: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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