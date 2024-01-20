Çin\'de okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti

Çin'de bir okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti.

Çin'in Henan eyaletine bağlı Nanyang kentinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin bulunduğu özel bir okul yurdunda gece saatlerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında13 öğrenci hayatını kaybederken yaralanan 1 öğrencinin hastanede tedavisi devam ediyor. Yangın çıktığı sırada odada 30 öğrenci bulunurken, 16 kişi tahliye edildi.

Kız öğrencilerin yurdun ikinci katında, erkek öğrencilerin ise üçüncü katında kaldığı aktarılırken, anaokulu öğrencilerin yangından önce hafta sonu tatili için ailelerinin yanına gönderildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken okul müdürü gözaltına alındı. - PEKİN