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Çin'de okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti

Çin'in Henan eyaletine bağlı Nanyang kentinde bulunan bir okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, 1 öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı. Yangın sırasında odada bulunan 30 öğrenciden 16'sı tahliye edildi. Kız öğrencilerin ikinci katta, erkek öğrencilerin ise üçüncü katta kaldığı belirtilirken, anaokulu öğrencilerinin yangından önce ailelerinin yanına gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken okul müdürü gözaltına alındı.

Çin\'de okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti
20.01.2024 - 10:48,
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Çin'de bir okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti.

Çin'in Henan eyaletine bağlı Nanyang kentinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin bulunduğu özel bir okul yurdunda gece saatlerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında13 öğrenci hayatını kaybederken yaralanan 1 öğrencinin hastanede tedavisi devam ediyor. Yangın çıktığı sırada odada 30 öğrenci bulunurken, 16 kişi tahliye edildi.

Kız öğrencilerin yurdun ikinci katında, erkek öğrencilerin ise üçüncü katında kaldığı aktarılırken, anaokulu öğrencilerin yangından önce hafta sonu tatili için ailelerinin yanına gönderildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken okul müdürü gözaltına alındı. - PEKİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çin'de okul yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika


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