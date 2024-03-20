Çin'de Yolcu Otobüsü Kazası: 14 Ölü, 37 Yaralı

Adana'da Lastik Kesip 270 Bin Lira Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Adana'da bir sürücünün lastiğini keserek onu oyalayan ve araçtan 270 bin lira çalan 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildikten sonra tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak zanlıları tespit etti ve yakaladı. Çalınan paranın bir kısmı da şüphelilerin evinde ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.