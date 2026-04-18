Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Filizören Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Çınar'da Yıldırım Düşmesi: Bir Kadın Yaralandı - Son Dakika
