Cinayet sonrası kaçan sevgililer, 25 dakikada yakayı ele verdi - Son Dakika
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Cinayet sonrası kaçan sevgililer, 25 dakikada yakayı ele verdi

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Antalya'da bir kişiyle yaşanan alacak verecek tartışması sonucu çıkan olayda, sevgililerden biri tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ticari taksiyle kaçan şüpheli sevgililer ve taksici, 25 dakika sonra cinayet büro ekipleri tarafından yakalandı.

21.05.2024 12:37
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Cinayet sonrası kaçan sevgililer, 25 dakikada yakayı ele verdi

4 bin liralık alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışmada silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Olay yerinden ticari taksi ile kaçan şüpheli sevgililer ve taksici 25 dakika sonrası cinayet büro ekipleri tarafından yakalandı

ANTALYA - Antalya'da evinde misafir ettiği sevgililere 4 bin lira borç verip alamayan kişi, çiftten kadın olanın cüzdanına el koydu. Olaydan bir müddet sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma üzerine tabancayla ateş edilmesi sonucu borcu veren kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli sevgililer ile bir taksi sürücüsü olayın gerçekleştiği saatin 25 dakika sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 801 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede ikamet eden Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ve kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün ağırladı. Kendisinden 4 bin lira borç para isteyen Kadir İ.'ye parayı veren Aldemir, parayı alıp belirtilen süre içerisinde geri alamadı. Daha sonra tekrar bir araya gelen 3'lüden Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını alıp borçlarını ödediklerini zaman cüzdanını geri vereceğini söyledi ve mekandan ayrıldı.

Dün ise Kadir İ. ve Hatice Ç. Daha önceden tanıdıkları taksi sürücüsü M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Eve tek çıkan Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladı. Aldemir yine iddiaya göre burada Hatice Ç.'ye tokat attı. Sesleri duyup taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir'e doğru ateş edip karın bölgesinden vurdu. Aldemir kanlar içerisinde yere yığılırken, sevgili çift geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

25 dakikada yakalandılar

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde Aldemir'e ait bir adet tabanca da bulundu.

Olayın hemen akabinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 dakika içerisinde şüpheli sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç. ile M.T.'yi Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı. İkilinin üzerinden çıkan, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya el konuldu. Yapılan sorgulamada Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şüpheli sevgililer ve taksi sürücüsü M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Antalya, Cinayet, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinayet sonrası kaçan sevgililer, 25 dakikada yakayı ele verdi - Son Dakika

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