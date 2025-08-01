Çine\'de Terör Üyesi Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca terör suçundan aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs Çine ilçesinde operasyon ile yakalandı.

Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN