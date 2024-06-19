Çine Muhtarı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çine Muhtarı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde üç ay önceki seçimlerde muhtar seçilen Cengiz Karabulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mart ayındaki yerel seçimlerde Çine Sarıoğlu Mahalle Muhtarı seçilen Karabulut, evinde rahatsızlanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar hayatını kaybetti.

19.06.2024 10:02
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Aydın'ın Çine ilçesinde üç ay önceki seçimlerde muhtar seçilen Cengiz Karabulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, üç ay önce Mart ayındaki yerel seçimlerde Çine Sarıoğlu Mahalle Muhtarı seçilen Cengiz Karabulut, evinde rahatsızlandı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri eve gelerek kalp krizi geçirdiği tespit edilen muhtar Karabulut'a müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan muhtar Karabulut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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