Çine Muhtarı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Çine ilçesinde üç ay önceki seçimlerde muhtar seçilen Cengiz Karabulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, üç ay önce Mart ayındaki yerel seçimlerde Çine Sarıoğlu Mahalle Muhtarı seçilen Cengiz Karabulut, evinde rahatsızlandı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri eve gelerek kalp krizi geçirdiği tespit edilen muhtar Karabulut'a müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan muhtar Karabulut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN