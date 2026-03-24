Cinsel İlanlarla Gasp Operasyonu: 23 Gözaltı

İnternet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, buluşma sırasında silah tehdidiyle darbedilerek para ve değerli eşyalarının gasp edilmesine ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin mağdurlarla buluşma anında kadınların ikametinin kapısını açarak birlikte hareket ettikleri kişilerle silah gösterdikleri, mağdurları darp ederek para ve değerli eşyalarını zorla aldıkları, bu suretle örgütlü şekilde "yağma" suçunu işledikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşanacağı izlenimi vererek mağdurlardan para alıp "dolandırıcılık" suçunu da işledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve dinleme çalışmaları neticesinde 20 olayda 23 şüpheli şahıs belirlendi. Şüpheliler hakkında 24 Mart 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi. - ANKARA