Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan cip Melen Çayı'na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Melengazi fener yolunda meydana gelen olayda, F.A.'ya ait 54 GA 215 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı'na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA
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