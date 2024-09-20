Çivril'de Elektrikli Motora Araç Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çivril'de Elektrikli Motora Araç Çarptı: 1 Ölü

Çivril\'de Elektrikli Motora Araç Çarptı: 1 Ölü

Denizli'nin Çivril ilçesinde elektrikli motora çarpan araç, sürücünün hayatını kaybetmesine sebep oldu.

20.09.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada Uşak ve Denizli karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan elektrikli motora araç çarptı. Kaza sonucunda elektrikli motor sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesinde Uşak-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli motor ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çiftçi (86)'ye Uşak Denizli istikametinde 20 L 6029 plakalı aracı ile seyir halinde olan Enes Ç. hakimiyetindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli motor kaza yerinden 25 metre ileriye sürüklendi. Kazayı yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve çevredeki esnaflar müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen sağlık ekipleri elektrikli motor sürücüsü olan Yaşar Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Yaşar Çiftçi'nin cansız bedeni Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yaşar Çiftçi'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Aynı zamanda Yaşar Çiftçi'nin sondaj ustası aramak için yolun karşısına geçmeye çalışıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, denizli, Ulaşım, trafik, Çivril, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çivril'de Elektrikli Motora Araç Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Canlı yayında şoke eden itiraf 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
09:32 Hollanda Prensesi Amalia’nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı Hollanda Prensesi Amalia'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı
09:29 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
09:28 ABD’deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 19:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çivril'de Elektrikli Motora Araç Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement