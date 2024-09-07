Cizre'de Kız Kaçırma Kavgası: 3 Yaralı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Koçtepe köyünde iddiaya göre iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın silahlı çatışmaya dönmesi üzerine M.O.,N.O ve T.O. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.O., H.O ve T.O. gözaltına aldı, kavgada kullanıldığı belirlenen 4 av tüfeğini ele geçirdi. - ŞIRNAK