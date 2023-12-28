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Şırnak'ta intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş ikna edilerek kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş ikna edilerek kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan G.U. ve E.G. isimli iki arkadaş, vatandaşların da dahil olduğu ikna çabaları sonucu aşağı indirildi. Şahıslar, tedbir amacıyla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak\'ta intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş ikna edilerek kurtarıldı
28.12.2023 - 17:01,
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş, vatandaşlarında dahil olduğu ikna çabaları sonucu aşağı indi.

İlçenin İdil Caddesi üzerinde 7 katlı binanın çatısına çıkan G.U. (30) ve 34 E.G. (34), henüz belirlenemeyen nedenden intihar teşebbüsünde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşların da dahil olduğu ikna çalışmaları sonucu şahıslar aşağı indi. Şahıslar, tedbir amacıyla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Şırnak, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş ikna edilerek kurtarıldı - Son Dakika


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