Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kısmı çöken ve iki araç ile bir iş yerinin zarar görmesine neden olan iki katlı bina için yıkım kararı alındı.

Olay, sabah saatlerinde Dağ Kapı Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Altı iş yeri, üstü ise konut olarak kullanılan iki katlı yapının bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Korku dolu anların yaşandığı olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, bina önünde park halinde bulunan iki araç ile bitişikteki bir iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın ardından Cizre Belediye Başkanı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile AFAD ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, yaşanan tahribatla ilgili esnaf ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Ev için yıkım kararı

Yapılan teknik incelemelerin ardından yapının kalan kısmı için yıkım kararı alındığı öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Dağ Kapı Mahalle Muhtarı Cahfer Ebret, ekiplerin sabahın ilk saatlerinden itibaren seferber olduğunu söyledi. Muhtar Ebret, "Sabah 04.00-05.00 sıralarında ev kendiliğinden yıkıldı. Sebebini biz de bilmiyoruz. Olayın hemen ardından AFAD Müdürünü aradım, ekipler geldi. Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız ve ilgili tüm kurum yetkilileri buraya gelerek rapor tuttular. Olayda iki araç da zarar gördü. Bundan sonraki süreçte yıkımla ilgili ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan incelemeler neticesinde bu evin tamamı için yıkım kararı verildi."

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yıkım işlemlerine ne zaman başlanacağı ise öğrenilemedi.