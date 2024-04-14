Cizre\'de köprüden atlayan kız çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde köprüden Dicle Nehri'ne atlayan kız çocuğu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki N.N. köprü üzerinden Dicle Nehri'ne atladı. Vatandaşlar, suda çırpınan kızı görünce elbiseleriyle birlikte nehre atladı. Kurtardıkları kıza ilk müdahaleyi de yine vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK