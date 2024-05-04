Şırnak\'ın Cizre ilçesinde sel sularına kapılan kadın ve çocuk kurtarıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde sel sularına kapılan kadın ve çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Cizre'de şiddetli yağışların yol açtığı selde sokak ve caddeler su altında kaldı. Cudi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun sağlık duuakaıaı iyi olduğu belirtildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞIRNAK