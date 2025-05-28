Cizre\'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ham madde yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Metin Ö. yönetimindeki 73 AAS 564 plakalı ham madde yüklü tır, Cizre Devlet Hastanesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - ŞIRNAK