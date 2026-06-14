Cizre'de Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz Şırnak'ımızın emniyetiyiz" denildi. - ŞIRNAK