Clairton Coke Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 10 Yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Clairton Coke adlı çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olayda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Allegheny County Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Şefi Matthew Brown, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hala olayla ilgileniyoruz. Şu anda kayıp olan 1 kişiyi bulmaya odaklandık" açıklamasını yaptı. 20 acil sağlık hizmeti departmanı ve 14 yerel itfaiye teşkilatından ekiplerin destek için olay yerine çağrıldığını aktaran Brown, patlama sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve fabrikadaki durumun normal olduğunu ifade etti. Brown, itfaiye müfettişlerinin olay yerinde soruşturma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Fabrikada patlama meydana gelmişti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh kentindeki Clairton Coke adlı çelik fabrikasında henüz kesin bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlama sonrasında tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada yerel yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek, "Çevredeki insanlar yerel yetkililerin talimatlarına uymalı" çağrısında bulunmuştu.