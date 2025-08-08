Çobanın Kurt Saldırısına Zamanında Müdahalesi

Muş'un Yücetepe köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, kurt sürüsüyle karşılaştı. Çobanın erken fark etmesi ve köpeklerin anında harekete geçmesiyle saldırı önlendi.

Olay, Muş merkeze bağlı Yücetepe köyü kırsalında meydana geldi. Hayvan otlatan çoban, dağlık alandan gelen hareketlilik üzerine sürüye yaklaşan kurtları fark etti. Aynı anda köpeklerin de kurtlara doğru havlayarak saldırıya geçmesi sayesinde büyük bir tehlike bertaraf edildi.

Kurtların hayvanlara saldırmasına fırsat verilmeden uzaklaştırıldığı o anlar, çoban tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kurtların sürü halinde uzaklaştığı görüldü.

Özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda sık sık kurt sürülerinin görüldüğünü söyleyen çoban Engin Akçan, çobanların dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Kırsalda hayvanları otlatırken 4 tane kurt gördüm. Köpeklerimin sayesinde kurtları kovduk. Köpekler kurtlara doğru havlarken bende ıslık çalarak kurtları korkutmaya çalıştım. Sürüyü kurtardık" dedi. - MUŞ