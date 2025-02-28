Çocuk Kaçakcısı Kadın İdam Edildi

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Çin'de kaçırdığı 17 çocuğu alıkoymak ve satmaktan suçlu bulunan kadının bugün idam edildiği kaydedildi.

Çin'de mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 17 çocuğu alıkoyarak satmaktan suçlu bulunan Yu Huaying adlı kadının bugün idam edildiği kaydedildi. İdam cezasının Yüksek Halk Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından infazın Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang Mahkemesi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Yu'nun suç ortaklarıyla birlikte Guizhou, Chongqing ve Yunnan'dan çocukları kaçırdığı ve 1993-2003 yılları arasında da sattığı tespit edildi. 25 Ekim 2024 tarihinde verilen ilk derece ceza kararında çocuk kaçakçılığı suçundan ölüm cezasına çarptırılan Yu'nun temyize başvurmasının ardından Guizhou Eyaleti Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti ve ikinci derece yargılamanın ardından ölüm cezasını yeniden onayladı. - PEKİN