Çocukla Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

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Çocukla hırsızlığa çıkan kadın güvenlik kamerasında

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binaya giren hırsız, yanındaki küçük çocuğa aldırış etmeden kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesinde bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.