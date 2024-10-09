Çocukları tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çocukları tehdit eden şüpheli tutuklandı

Ankara'da Discord üzerinden çocukları şantajla tehdit eden T.D., tutuklandı.

09.10.2024 17:13
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Ankara'da sosyal medya platformu Discord'da bir çocuğu sözde müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu 'Discord' üzerinden çocuklar hedef alınarak zorbalık yapıldığı, bazı üyelerin daha da ileri giderek çevrelerindeki çocukların cinsel bölgelerinin fotoğraf ve videolarını çekerek grupta paylaştıkları, bazı üyelerin ise şantajla küçük çocukları kendi çıplak görüntülerini çekmeye zorlayıp, bu görüntüleri grupta paylaştıkları yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatmıştı. Başsavcılığın talimatı üzerine E.N.B. adlı çocuğun sözde müstehcen görüntülerini halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan T.D., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli T.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüpheli T.D., sorgusunun ardından "şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocukları tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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