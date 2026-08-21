Çocukları Zorla Çalıştıranlar Tutuklandı
Didim'de çocukları zorla çalıştıran 2 kişi yakalandı, 8 çocuk koruma altına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde küçük yaşta çocukları zorla çalıştırdığı tespit edilen iki şahıs yakalandı.
Didim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ve Didim Asayiş Büro Amirliğimizce yapılan çalışmalarda; sahil kenarları ve trafik ışıklarında su, gül vb. sattırmak suretiyle çocukları zorla çalıştırdığı tespit edilen H Ç. ve H.T. isimli şahıslar Didim ilçesinde bulunan ikamette yapılan operasyonla yakalandı. İki şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zorla çalıştırılan 8 çocuk ise Aydın Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çocukları Zorla Çalıştıranlar Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?