Çölovası Patatesi İle Tüccarları Kendine Çekiyor - Son Dakika
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Çölovası Patatesi İle Tüccarları Kendine Çekiyor

Çölovası Patatesi İle Tüccarları Kendine Çekiyor
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Dinar'da patates hasadı sürerken, tüccar ilgisi üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 kasaba ve 14 köy olmak üzere 16 yerleşim merkezinin bulunduğu Çölovası bölgesinde patates hasadı devam ediyor.

Yayla konumunda bulunan bölgenin serin havası ve sulamada kullanılan soğuk, kaynak suyu kalitesindeki sular sayesinde yetiştirilen Çölovası patatesi, kalitesiyle patates tüccarlarının ilgisini çekiyor. Bu yıl çok sayıda patates tüccarının bölgeye gelmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz yıl patates fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kalması nedeniyle zor günler geçiren Dinar'daki üreticiler, bu sezon ürünlerine gösterilen ilgiden memnun.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu ile teknik personeller, Çölovası mevkiinde hasadı gerçekleştirilen patates tarlalarında kontrollerde bulundu. Yapılan incelemelerde piyasa şartları, hastalık ve zararlı durumu ile rekolte konusunda üreticilerle istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çölovası Patatesi İle Tüccarları Kendine Çekiyor - Son Dakika

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