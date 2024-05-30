ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi\'nde Kız Öğrenci Yurdu\'nda Yangın Çıktı

3.Sayfa

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saat 09.30 civarında ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A bloğunda bulunan çamaşırhanede başladı. Endüstriyel ütü makinelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, yurtta kalan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci arasında paniğe yol açtı. Yurt görevlileri ve güvenlik personeli hızla öğrencileri tahliye etti. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle birlikte alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE