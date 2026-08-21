Çorlu\'da 3 Katlı Evde Yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı evin çatısı gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, gece saat 02.15 sıralarında Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede çiftçilikle uğraşan İsrafil Saltan'a ait 3 katlı evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Devriye gezen polis ekiplerinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Olay yerinde konuşan ev sahibi İsrafil Saltan, "Biz de bina da kalıyoruz. Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz. Büyük çapta maddi hasarımız var" dedi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.